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    «Ростов» объявил о трансфере Шомуродова в «Дженоа»

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    «Ростов» на своем официальном сайте подтвердил информацию о переходе нападающего Эльдора Шомуродова в «Дженоа».

    Эльдор Шомуродов
    Эльдор Шомуродов

    «Между "Ростовом" и итальянским клубом "Дженоа" достигнуто соглашение о трансфере нападающего.

    Эльдор Шомуродов перешел в наш клуб в 2017 году, за 3 года провел 91 матч и забил 18 мячей. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром команды, забив по ходу чемпионата 11 важнейших голов.

    Мы благодарны Эльдору за его самоотдачу, голы и вклад, который он внес в успехи команды! Желаем тебе удачи, Эльдор!» — говорится в сообщении пресс-службы.

  • «Ростов» и «Дженоа» согласовали сделку по Шомуродову
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    • Ранее стало известно, что «Дженоа» заплатит за Шомуродова 9 миллионов евро, включая бонусы. Также дончане получат 15% от возможной перепродажи игрока в будущем. 0

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