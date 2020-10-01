«Ростов» объявил о трансфере Шомуродова в «Дженоа»

«Ростов» на своем официальном сайте подтвердил информацию о переходе нападающегов «Дженоа».

«Между "Ростовом" и итальянским клубом "Дженоа" достигнуто соглашение о трансфере нападающего.

Эльдор Шомуродов перешел в наш клуб в 2017 году, за 3 года провел 91 матч и забил 18 мячей. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром команды, забив по ходу чемпионата 11 важнейших голов.

Мы благодарны Эльдору за его самоотдачу, голы и вклад, который он внес в успехи команды! Желаем тебе удачи, Эльдор!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что «Дженоа» заплатит за Шомуродова 9 миллионов евро, включая бонусы. Также дончане получат 15% от возможной перепродажи игрока в будущем. 0