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    Беневенто — Интер: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Беневенто — Интер: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.09.2020)

    Футбол Серия A Беневенто Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 19:00 в итальянской Серии А начнётся матч «Беневенто» — «Интер».

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    Последний матч между собой: «Интер» — «Беневенто» 6:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Беневенто» — «Интер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.37.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Интер»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Беневенто» — «Интер».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

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