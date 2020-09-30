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    Выиграет ли «Интер» свой второй матч в Серии А?

    «Беневенто» — «Интер». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч чемпионата Италии 30 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Беневенто» — «Интер»
    «Интер» выиграл в 1-м туре
    В перенесенном матче 1-го тура Серии А «Беневенто» будет принимать «Интер». Матч пройдет в Беневенто 30 сентября. Начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Беневенто» — «Интер».
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Сентября 2020 года
    Беневенто
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Беневенто 19:00 Интер Интер
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.40
  • 2
  • 1.35
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    «Беневенто»

    В прошлом сезоне «Беневенто» выступал в Серии B. По итогам 38-ми туров команда стала чемпионом с отрывом в 18 очков.

    «Ведьмы» провели во втором дивизионе страны лишь две кампании. Коллектив покинул элиту в 2018 году, заняв 20-ю строчку.

    В межсезонье клуб провел два контрольных поединка. В первом он победил дома «Реджину» (2:1), а во втором разошелся миром с «Лацио» (0:0).

    Все прогнозы на Серию А

    В первом туре Серии А подопечные Филиппо Индзаги переиграли на выезде «Сампдорию» (3:2).

    «Интер»

    В конце прошлого футбольного сезона миланская команда четырежды сыграла в Лиге Европы. На стадии 1/8 она прошла «Хетафе» (2:0).

    В четвертьфинале «Интер» одержал верх над «Байером», а в 1/2 подопечные Антонио Конте легко разобрались с «Шахтером» Д (5:0).

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  • 28/09/2020

    • В финальном поединке «нерадзурри» потерпели поражение от «Севильи» (2:3). После этого команда приняла участие в двух контрольных матчах.

    15 сентября «Интер» без проблем переиграл «Лугано» (5:0), а затем коллектив разгромил клуб «Пиза» (7:0). В первом туре миланцы в драматичном матче победили «Фиорентину» (4:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,35.

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    Успех хозяева поля оценивается в 8,50, ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,37. 0

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    «Беневенто» — «Интер». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч чемпионата Италии 30 сентября 2020 года. Прогноз на «Беневенто» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.37
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