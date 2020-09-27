«Ротор» — «Рубин»: составы, прогноз, коэффициенты

Определились составына игру девятого тура чемпионата России.

«Ротор»: Чондрич, Манучарян, Матрикарди, Николаев, Гогуа, Кверквелия, Алейник, Макаров, Песегов, Колесниченко, Фламарион.

Запасные: Кузнецов, Кожемякин, Балахонов, Донцов, Кипиани, Микелтадзе, Щербин.

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Бегич, Уремович, Ин Бом Хван, Зуев, Шатов, Кварацхелия, Макаров, Абильдгор, Деспотович.

Запасные: Иван Коновалов, Медведев, Меркулов, Зотов, Игорь Коновалов, Тарасов, Могилевец, Самошников, С.Бакаев, И.Игнатьев, Косарев.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Рубину». Коэффициент на его победу — 1.50, на успех «Ротора» — 8.50, на ничью — 4.50. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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