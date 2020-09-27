«Ротор» — «Рубин». Прогнозы и ставки на чемпионат России 27 сентября 2020 года

Волгоградский «Ротор» встретится на своем поле с казанским «Рубином» в рамках девятого тура чемпионата России. Матч состоится 27 сентября в Волгограде, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Ротор» — «Рубин».

«Ротор»

«Ротор» по-человечески жаль. Из-за эпидемии коронавируса в команде РПЛ присудила волгоградскому клубу три технических поражения: в матчах — с «Краснодаром» и «Ростовом».

Кроме того, «Ротор» по этой же причине не смог провести матч Кубка России против ставропольского «Динамо». Справедливо это или нет, судить не нам, но клуб действительно попал в сложную ситуацию.

Помимо всего прочего, команда Александра Хацкевича потеряла игровой ритм. И этот момент может сыграть ключевую роль для «Ротора» в текущем сезоне.

«Ротор» успел провести шесть матчей, в которых не одержал ни одной победы. Лучшие результаты — ничья с московским «Динамо» и «Химками».

«Рубин»

Казанский клуб после восьми туров занимает девятое место в таблице РПЛ. И вряд ли главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рад такому результату. Но прогресс в игре команды все-таки значительный, особенно если сравнивать с прошлым сезоном.

В прошлом туре «Рубин» проиграл на своем поле «Спартаку» со счетом 0:2. В целом, неплохой матч от команды Слуцкого, несмотря на поражение.

Перед этим «Рубин» выдал серию четырехматчевую беспроигрышную серию. Там были в том числе победы над ЦСКА и «Динамо».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Ротора» за 6.80, на ничью за 4.15, а на «Рубин» — за 1.57.

Сложно представить, что после такой паузы «Ротор» будет в состоянии отобрать очки у прилично разыгравшегося «Рубина». Тут, скорее всего, победа гостей с разницей в один или два мяча.

Победа «Рубина» с форой (-1) за 1.99 — это наша первая ставка. А вторая — тотал «Рубина» больше 1,5 за 1.81. 0