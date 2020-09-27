ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Манчестер Юнайтед»АПЛ. «Юнайтед» одолел «Брайтон», «Чесли» сыграет в гостях у «Вест Бромвича» «Алавес» — «Хетафе»Примера. «Алавес» и «Хетафе» сыграли вничью, «Валенсия» сыграет с «Уэкской» Футболисты «Спартака»РПЛ. «Спартак» выиграл у «Тамбова», «Зенит» принимает «Уфу»
  • 19:01
    • Шапи остался в запасе «Краснодара» на матч с «Сочи»
  • 18:25
    • «Зенит» разгромил «Уфу», Дзюба оформил хет-трик
  • 15:50
    • Дубль Айртона принес «Спартаку» победу над «Тамбовом»
  • 18:56
    • «Валенсия» сыграла вничью с «Уэской»
  • 18:40
    • «Аугсбург» переиграл дортмундскую «Боруссию»
  • 18:34
    • «Байер» поделил очки с «Лейпцигом»
  • 17:58
    • «Аталанта» без Миранчука выиграла у «Торино»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Рубин» набрать три очка в Волгограде?

    «Ротор» — «Рубин». Прогнозы и ставки на чемпионат России 27 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ротор Прогнозы на Рубин Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Рубин»
    «Рубин» может приблизиться к топ-4
    Волгоградский «Ротор» встретится на своем поле с казанским «Рубином» в рамках девятого тура чемпионата России. Матч состоится 27 сентября в Волгограде, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Ротор» — «Рубин».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Сентября 2020 года
    Ротор
  • Волгоград
    •  Ротор 19:00 Рубин Рубин
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.20
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.56
  • Ставка!
    •

    «Ротор»

    «Ротор» по-человечески жаль. Из-за эпидемии коронавируса в команде РПЛ присудила волгоградскому клубу три технических поражения: в матчах — с «Краснодаром» и «Ростовом».

    Кроме того, «Ротор» по этой же причине не смог провести матч Кубка России против ставропольского «Динамо». Справедливо это или нет, судить не нам, но клуб действительно попал в сложную ситуацию.

    Помимо всего прочего, команда Александра Хацкевича потеряла игровой ритм. И этот момент может сыграть ключевую роль для «Ротора» в текущем сезоне.

    «Ротор» успел провести шесть матчей, в которых не одержал ни одной победы. Лучшие результаты — ничья с московским «Динамо» и «Химками».

    «Рубин»

    Казанский клуб после восьми туров занимает девятое место в таблице РПЛ. И вряд ли главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рад такому результату. Но прогресс в игре команды все-таки значительный, особенно если сравнивать с прошлым сезоном.

    В прошлом туре «Рубин» проиграл на своем поле «Спартаку» со счетом 0:2. В целом, неплохой матч от команды Слуцкого, несмотря на поражение.

    Перед этим «Рубин» выдал серию четырехматчевую беспроигрышную серию. Там были в том числе победы над ЦСКА и «Динамо».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Ротора» за 6.80, на ничью за 4.15, а на «Рубин» — за 1.57.

    Сложно представить, что после такой паузы «Ротор» будет в состоянии отобрать очки у прилично разыгравшегося «Рубина». Тут, скорее всего, победа гостей с разницей в один или два мяча.

    Победа «Рубина» с форой (-1) за 1.99 — это наша первая ставка. А вторая — тотал «Рубина» больше 1,5 за 1.81. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Кальяри — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Шальке — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Эльче — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сочи — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бетис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Марсель — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бернли — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Боавишта — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шанхай Шэньхуа — Хэнань Цзянье
  • Футбол
  • Завтра в 10:30
    •  3.24
  • Прогноз на матч Арсенал — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Краснодар» — ПАОК
  • Полдела сделано. «Краснодар» проявил характер и дожал ПАОК
    • 02:36 23/09/2020     «Ростов» — «Маккаби»
  • Дно пробито. «Маккаби» показал «Ростову» уровень РПЛ
    • Вчера в 02:15     Тьяго Алькантара
  • 11 футболистов, которые преуспели после ухода из «Барселоны»
    • 15:19 23/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Ротор» — «Рубин». Прогнозы и ставки на чемпионат России 27 сентября 2020 года. Прогноз на «Ротор» — «Рубин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе:
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры