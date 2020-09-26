Аугсбург — Боруссия Д: смотреть онлайн, прямая трансляция (26.09.2020)

В 16:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Аугсбург» — «Боруссия Д» 3:5 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аугсбург» — «Боруссия Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.72.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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