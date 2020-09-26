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    Аугсбург — Боруссия Д: онлайн-трансляция матча начнется в 16:30

    Аугсбург — Боруссия Д: смотреть онлайн, прямая трансляция (26.09.2020)

    Футбол Бундеслига Аугсбург Боруссия Д Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В 16:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «Аугсбург» — «Боруссия Д».

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    Последний матч между собой: «Аугсбург» — «Боруссия Д» 3:5 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аугсбург» — «Боруссия Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.72.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» — «Боруссия Д».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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