«Аугсбург» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Бундеслиги 26 сентября 2020 года

Во втором туре чемпионата Германии «Аугсбург» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на «ВВК Арене» 26 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Аугсбург» — «Боруссия» Д.

«Аугсбург»

Перед началом нового сезона команда из одноименного города провела 6 контрольных поединков. В первом матче она расписала мировую с «Унтерхакингом» (0:0).

Затем были победы над «Нюрнбергом» (2:1), «Тюркгючу Мюнхен» (4:1) и «Альтахом» (5:2), после чего «Аугсбург» сыграл вничью с «Регенсбургом» (1:1).

5 сентября «Фуггеры» уступили «Аяксу» (0:1). А новый сезон в Германии команда Хейко Херрлиха начала с победы над «Айнтрахтом Целе» в Кубке страны (7:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

19 сентября «Аугсбург» провел первую встречу в рамках Бундеслиги. В гостях эта команда легко разобралась с «Унионом» (3:1).

«Боруссия» Д

После завершения сезона в Бундеслиге дортмундцы сыграли в семи контрольных встречах. Сперва «шмели» раскатали «Альтах» (6:0), «Аустрию» (11:2) и «Дуйсбург» (5:1).

После этих побед «Боруссия» Д потерпела поражение от «Фейеноорда» (1:3), расписала мировую с «Падерборном» (1:1) и уступила «Бохуму» (1:3).

В последней встрече предсезонки команда Люсьена Фавра взяла верх над нидерландской «Спартой» (2:1). А в Кубке Германии черно-желтые прихлопнули «Дуйсбург» (5:0).

19 сентября «Боруссия» Д принимала дома «Боруссию» М в рамках первого тура чемпионата. На «Сигнал Идуна Парк» хозяева добыли убедительную победу (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Аугсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7.50, на ничью — 4.88, а на победу «Боруссии» Д — 1.45.

После убедительного первого матча дортмундцы намерены продолжить свою выигрышную серию. Наши прогноз и ставка — победа «Боруссии» Д с форой -1 за 1.72. 0