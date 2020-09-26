ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Маккаби»Дно пробито. «Маккаби» показал «Ростову» уровень РПЛ Луис СуаресКрах «Барсы» помогает «Атлетико». Суарес на пути в Мадрид
  • 16:17
    • «Спартак» сделал предложение по трансферу защитника «Наполи»
  • 16:03
    • Ротенберг будет исполнять обязанности наставника СКА в матче с «Ак Барсом»
  • 15:35
    • ЦСКА будет в первой корзине при жеребьевке группового этапа ЛЕ
  • 15:20
    • Месси назвал «незаслуженным» уход Суареса из «Барселоны»
  • 15:08
    • «Химки» объявили о назначении Черевченко
  • 12:54
    • Источник: «Химки» вновь хотят подписать Глушакова
  • 11:05
    • СМИ: Черевченко — главный тренер «Химок»
    Все новости спорта

    Завоюет ли «Дортмунд» победу в гостях?

    «Аугсбург» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Бундеслиги 26 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Аугсбург Прогнозы на Боруссию Д Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Боруссия» Д
    Эрлинг Холанн
    Во втором туре чемпионата Германии «Аугсбург» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на «ВВК Арене» 26 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Аугсбург» — «Боруссия» Д.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Сентября 2020 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 16:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.30
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.43
  • Ставка!
    •

    «Аугсбург»

    Перед началом нового сезона команда из одноименного города провела 6 контрольных поединков. В первом матче она расписала мировую с «Унтерхакингом» (0:0).

    Затем были победы над «Нюрнбергом» (2:1), «Тюркгючу Мюнхен» (4:1) и «Альтахом» (5:2), после чего «Аугсбург» сыграл вничью с «Регенсбургом» (1:1).

    5 сентября «Фуггеры» уступили «Аяксу» (0:1). А новый сезон в Германии команда Хейко Херрлиха начала с победы над «Айнтрахтом Целе» в Кубке страны (7:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    19 сентября «Аугсбург» провел первую встречу в рамках Бундеслиги. В гостях эта команда легко разобралась с «Унионом» (3:1).

    «Боруссия» Д

    После завершения сезона в Бундеслиге дортмундцы сыграли в семи контрольных встречах. Сперва «шмели» раскатали «Альтах» (6:0), «Аустрию» (11:2) и «Дуйсбург» (5:1).

  • Дно пробито. «Маккаби» показал «Ростову» уровень РПЛ
  • Реакция спортивных СМИ на вылет «Ростова» из еврокубков
  • Сегодня

    • После этих побед «Боруссия» Д потерпела поражение от «Фейеноорда» (1:3), расписала мировую с «Падерборном» (1:1) и уступила «Бохуму» (1:3).

    В последней встрече предсезонки команда Люсьена Фавра взяла верх над нидерландской «Спартой» (2:1). А в Кубке Германии черно-желтые прихлопнули «Дуйсбург» (5:0).

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    19 сентября «Боруссия» Д принимала дома «Боруссию» М в рамках первого тура чемпионата. На «Сигнал Идуна Парк» хозяева добыли убедительную победу (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Аугсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7.50, на ничью — 4.88, а на победу «Боруссии» Д — 1.45.

    После убедительного первого матча дортмундцы намерены продолжить свою выигрышную серию. Наши прогноз и ставка — победа «Боруссии» Д с форой -1 за 1.72. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Автомобилист — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Йокерит — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Авангард — Куньлунь РС
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Локомотив — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Герта — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  5.80
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Эйбар — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лилль — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.22
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бостон Селтикс — Майами Хит
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тамбов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сане (справа) забил гол и сделал два ассиста в дебютном матче за «Баварию»
  • «Бавария» отправила пугающее послание Европе
    • 14:09 19/09/2020     «Краснодар» — ПАОК
  • Полдела сделано. «Краснодар» проявил характер и дожал ПАОК
    • 02:36 23/09/2020     Луис Суарес
  • Трансферный дайджест. 15-21 сентября
    • 20:34 21/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Аугсбург» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Бундеслиги 26 сентября 2020 года. Прогноз на «Аугсбург» — «Боруссия» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры