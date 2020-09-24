Манчестер Сити — Борнмут (24.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в кубке Лиги Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Борнмут» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Борнмут» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Манчестер Сити»).

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