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    Подтвердит ли «Сити» статус фаворита?

    «Манчестер Сити» — «Борнмут». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч Кубка английской лиги по футболу 24 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Борнмут»
    Рияд Марез
    В четверг, 24 сентября, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Борнмут» в рамках третьего раунда Кубка английской лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Этихад», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Борнмут».
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 24 Сентября 2020 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 21:45 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 6.00
  • Ставка!
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    «Манчестер Сити»

    Для «Манчестер Сити» данный матч станет первым в Кубке английской лиги нового сезона. При этом стоит отметить, что «горожане» — действующие обладатели трофея. В финале сезона 2019/20 они обыграли «Астон Виллу» (2:1).

    Интересно, что за август и сентябрь подопечные Пепа Гвардиолы провели всего три официальных матча. Два из них прошли в рамках Лиги чемпионов — победа над «Реалом» (2:1) и сенсационное поражение от «Лиона» (1:3).

    В новом сезоне английской Премьер-лиги «Сити» стартовал 21 сентября с выездной победы над «Вулверхэмптоном» (3:1).

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    Среди травмированных у «горожан» значатся Серхио Агуэро и Эрик Гарсия. Эмерик Ляпорт и Илкай Гюндоган находятся на карантине.

    «Борнмут»

    «Борнмут» уже провел один матч в Кубке английской лиги, в котором с большим трудом прошел «Кристал Пэлас» (0:0, 11:10 — по пенальти).

    Также «вишни», вылетевшие по итогам прошлого сезона из Премьер-лиги, успели провести две встречи в Чемпионшипе.

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    • В первом туре они одержали победу над «Блэкберном» (3:2), а во втором разошлись миром с «Мидлсбро» (1:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    Среди травмированных у «Борнмута» значится только нападающий Джошуа Кинг.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Сити» — 1.44, победа «Борнмута» — 6.40, ничья — 4.50.

    «Горожане» открыли сезон 2020/21 впечатляющей победой со счетом 3:1 на стадионе «Молине», и это очень хороший знак.

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    Если вы думаете, что подопечные Пепа Гвардиолы теперь немного расслабятся, то вы заблуждаетесь. Да, Кубок лиги — второстепенный турнир, но «Сити» побеждал в нем в трех сезонах кряду, а это говорит о серьезном подходе.

    Конечно, тренерский штаб проведет некоторую ротацию, но и «вишни» без нее не обойдутся, тем более что у них в Чемпионшипе еще более плотный график.

    Даже если в атаке «горожан» сыграют Рияд Марез и Ферран Торрес, это вряд ли поможет «Борнмуту» не пропустить свои два-три мяча. Наш прогноз — «победа "Манчестер Сити" с форой -1,5» за 2.12.

    Еще один вариант — «тайм-матч: П1П1» за 2.06. Ждем доминирования действующего обладателя трофея. 0

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    «Манчестер Сити» — «Борнмут». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч Кубка английской лиги по футболу 24 сентября 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12
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