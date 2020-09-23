Сафонов заявил, что в эпизоде с пенальти ему повезло

Вратарьпрокомментировал победу своей команды в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов над(2:1).

«Я видел, что в моменте с пенальти была рука. С моей позиции не было видно, в штрафной это произошло или за ее пределами. Я просто ждал решения судьи. Это самое начало игры, все еще могло измениться. Мне повезло, отбил удар. Я поздно толкнулся и успел среагировать на удар по центру.

Но главное — выиграть оба матча. То, что пропустили, — ничего страшного. Я рад за свою команду. Мы проигрывали 0:1 и смогли одержать победу. Но противостояние состоит из двух матчей. Мы радуемся сегодня, а завтра готовимся к ответному матчу. Мы понимаем всю ответственность и намерены проходить дальше», — цитирует Сафонова пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок между «Краснодаром» и ПАОКом состоится 30 сентября на стадионе «Тумба» в Салониках. 0