Луческу: Я готовлю «Динамо» ко всем возможным сценариям

Главный тренер киевскогоподелился мыслями накануне первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против

«Прежде всего хочу отметить, что "Гент" — очень хорошая команда. Они сменили двух тренеров за короткий период. Это сложно для любой команды. То, что "Гент" стартовал не лучшим образом в чемпионате, и в команде появилось много новых игроков и столько же ушло, ни о чем не говорит. Конечно, для тренера это всегда тяжело. Но в любом случае "Гент" — это серьезный соперник. Он доказал это двумя победами в последних матчах — над "Мускроном" и "Рапидом", которые мы анализировали.

Нельзя забывать, что противостояние состоит из двух матчей. Мои три главных принципа в работе: создать боеспособную команду, поставить ей игру, а затем добиваться с ней результатов. Но когда мы говорим о такой стадии Лиги чемпионов, главный приоритет — однозначно результат.

Что касается первого матча, я готовлю команду ко всем возможным сценариям, которые могут сложиться на поле. Ведь не мы одни играем, есть еще и соперник. Поэтому сложно предугадать, как будет складываться матч», — цитирует Луческу пресс-служба УЕФА.

Игра состоится 23 сентября в Бельгии, начало — в 22:00 мск. 0