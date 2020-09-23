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    Луческу: Я готовлю «Динамо» ко всем возможным сценариям

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    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мыслями накануне первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента».

    Мирча Луческу
    Мирча Луческу

    «Прежде всего хочу отметить, что "Гент" — очень хорошая команда. Они сменили двух тренеров за короткий период. Это сложно для любой команды. То, что "Гент" стартовал не лучшим образом в чемпионате, и в команде появилось много новых игроков и столько же ушло, ни о чем не говорит. Конечно, для тренера это всегда тяжело. Но в любом случае "Гент" — это серьезный соперник. Он доказал это двумя победами в последних матчах — над "Мускроном" и "Рапидом", которые мы анализировали.

    Нельзя забывать, что противостояние состоит из двух матчей. Мои три главных принципа в работе: создать боеспособную команду, поставить ей игру, а затем добиваться с ней результатов. Но когда мы говорим о такой стадии Лиги чемпионов, главный приоритет — однозначно результат.

    Что касается первого матча, я готовлю команду ко всем возможным сценариям, которые могут сложиться на поле. Ведь не мы одни играем, есть еще и соперник. Поэтому сложно предугадать, как будет складываться матч», — цитирует Луческу пресс-служба УЕФА.

    Игра состоится 23 сентября в Бельгии, начало — в 22:00 мск. 0

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