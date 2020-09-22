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    «Краснодар» и ПАОК огласили составы

    «Краснодар» — ПАОК: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны составы «Краснодара» и ПАОКа на матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

    «Краснодар»
    «Краснодар»

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайю, Сорокин, Рамирес, Кабелла, Олссон, Вилена, Вандерсон, Берг, Классон.

    Запасные: Городов, Газинский, Смольников, Уткин, Сперцян, Камболов, Сулейманов.

    ПАОК: Ж. Живкович, Х. Креспо, Ингасон, Варела, Михаилидис, А. Живкович, Эль-Каддури, Шваб, Янулис, Дзолис, Пелкас.

    Запасные: Пасхалакис, Михай, Свидерски, Перейра, Бисесвар, Эсити, Нинуа.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.20, на успех ПАОКа — 4.15, на ничью — 3.45. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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