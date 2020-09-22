ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тьяго АлькантараУспешный дебют. Тьяго показал, зачем он нужен «Ливерпулю» Футболисты «Локомотива»Три очка важнее зрелищности. «Локомотив» победил несмотря на посредственный футбол Сон оформил покер в матче против «Саутгемптона»В ожидании Бэйла «Тоттенхэм» напугал своей атакой
  • 17:47
    • «Химки» объявили об увольнении Гунько
  • 17:19
    • Халеп выиграла турнир в Риме
  • 17:05
    • «Химки» определились с новым главным тренером
  • 16:19
    • «Барселона» договорилась с Суаресом о расторжении контракта
  • 15:09
    • Суарес перейдет в «Атлетико»
  • 13:50
    • Полузащитник «Ман Сити» заразился коронавирусом
  • 11:38
    • Биатлонистка Резцова пропустит сезон из-за беременности
    Все новости спорта

    Сможет ли «Краснодар» хотя бы сыграть вничью с ПАОК?

    «Краснодар» — ПАОК. Прогноз (к. 3.94) и ставки на матч Лиги чемпионов 22 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Краснодар Прогнозы на футбол России Прогнозы на ПАОК Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Краснодар» — ПАОК
    Год назад «Краснодар» дважды проиграл другому клубу из Греции — «Олимпиакосу»
    «Краснодар» встретится с греческим клубом ПАОК в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Игра состоится 22 сентября в Краснодаре, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Краснодар» — ПАОК.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 22 Сентября 2020 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 22:00 ПАОК ПАОК
  • Салоники
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.03
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.10
  • Ставка!
    •

    «Краснодар»

    «Краснодар» пока ни разу в своей истории не играл в групповом этапе Лиги чемпионов. Более того, это всего лишь второй случай, когда клуб Сергея Галицкого может попасть в компанию лучших клубов Европы.

    В прошлом сезоне «Краснодар» сенсационно прошел «Порту» в третьем раунде квалификации ЛЧ. После домашнего поражения со счетом 0:1 «быки» сенсационно выиграли в Португалии 3:2 благодаря дублю Магомеда-Шапи Сулейманова.

    Но дальше было одно сплошное разочарование. В ключевом раунде отбора «Краснодар» с треском проиграл «Олимпиакосу», который считался более удобным и простым соперником, чем «Порту». Тогда команду Мурада Мусаева подвела игра команды в защите. В Греции «Краснодар» пропустил четыре безответных мяча.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Удивительно, но даже после такого каких-либо изменений в защитной линии «Краснодара» не произошло. В обороне все те же исполнители — Мартынович, Петров и Рамирес. Отметить можно разве что приглашение Смольникова, который до этого выступал за «Зенит».

    ПАОК

    У ПАОК похожая история, он еще ни разу не участвовал в групповом этапе ЛЧ. Однако попыток попасть туда у греческого клуба было куда больше, чем у «Краснодара».

    Ближе всего к этому ПАОК был в 2018 году. Греки дошли до решающего раунда квалификации, но проиграли «Бенфике». Все решилось в ответном матче на поле ПАОК, португальцы одержали крупную победу — 4:1.

  • «Бавария» отправила пугающее послание Европе
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Шальке»
  • 19/09/2020

    • Но спустя два года ПАОК взял реванш. Несмотря на мощное усиление и возвращение на пост главного тренера Жорже Жезуса, «Бенфика» на прошлой неделе сенсационно уступила ПАОК в гостевом матче со счетом 1:2. Победный гол забил сербский полузащитник Андрия Живкович, который еще месяц назад был игроком... «Бенфики».

    Все прогнозы на футбол

    А перед «Бенфикой» команда Абеля Феррейры уверенно обыграла турецкий «Бешикташ». У «Краснодара» в этом сезоне подобных успехов и близко не было.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Краснодара» за 1.98, на ничью за 3.44, а на ПАОК — за 3.94.

    Очень важно, что на этом этапе победитель противостоянии определится по итогам двух матчей, то есть будет еще ответная игра в Греции

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Что же касается шансов «Краснодара», то, как и в прошлом сезоне, в успехе российского клуба есть большие сомнения. Во-первых, проблемы в обороне — они никуда не делись. Команда Мусаева не блещет супер надежной защитой даже в медленном чемпионате России.

    И во-вторых — это стиль игры «Кранснодара», который пытается играть красиво, но в таких матчах, как с ПАОК или год назад с «Олимпиакосом», это очень часто не работает. Нужно проще и как можно надежнее. У «Краснодара» это не всегда получается.

    Скорее всего, ПАОК не проиграет «Краснодару» даже в России. Прямо сейчас «Краснодар» выглядит чересчур простым соперником для греков.

    Поэтому ставка на ближайший матч — победа ПАОК за 3.94. Еще одна ставка — на тотал ПАОК больше 1,5 за 3.52. Очень вероятно, что повторится прошлогодняя история, когда «Краснодар» ужасно провел оба матча с «Олимпиакосом». 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Куньлунь РС — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.75
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  5.51
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 22:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Шицзячжуан Эвер Брайт — Шанхай СИПГ
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Трактор — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Автомобилист — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо»
  • Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола
    • 23:55 17/09/2020     Сане (справа) забил гол и сделал два ассиста в дебютном матче за «Баварию»
  • «Бавария» отправила пугающее послание Европе
    • 14:09 19/09/2020     Неймар в матче с «Марселем»
  • С небес не землю. В «Пари Сен-Жермен» назрел кризис
    • 19:37 16/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Краснодар» — ПАОК. Прогноз (к. 3.94) и ставки на матч Лиги чемпионов 22 сентября 2020 года. Прогноз на «Краснодар» — ПАОК. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.94
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры