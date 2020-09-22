«Краснодар» — ПАОК. Прогноз (к. 3.94) и ставки на матч Лиги чемпионов 22 сентября 2020 года

«Краснодар» встретится с греческим клубом ПАОК в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Игра состоится 22 сентября в Краснодаре, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Краснодар» — ПАОК.

«Краснодар»

«Краснодар» пока ни разу в своей истории не играл в групповом этапе Лиги чемпионов. Более того, это всего лишь второй случай, когда клуб Сергея Галицкого может попасть в компанию лучших клубов Европы.

В прошлом сезоне «Краснодар» сенсационно прошел «Порту» в третьем раунде квалификации ЛЧ. После домашнего поражения со счетом 0:1 «быки» сенсационно выиграли в Португалии 3:2 благодаря дублю Магомеда-Шапи Сулейманова.

Но дальше было одно сплошное разочарование. В ключевом раунде отбора «Краснодар» с треском проиграл «Олимпиакосу», который считался более удобным и простым соперником, чем «Порту». Тогда команду Мурада Мусаева подвела игра команды в защите. В Греции «Краснодар» пропустил четыре безответных мяча.

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Удивительно, но даже после такого каких-либо изменений в защитной линии «Краснодара» не произошло. В обороне все те же исполнители — Мартынович, Петров и Рамирес. Отметить можно разве что приглашение Смольникова, который до этого выступал за «Зенит».

ПАОК

У ПАОК похожая история, он еще ни разу не участвовал в групповом этапе ЛЧ. Однако попыток попасть туда у греческого клуба было куда больше, чем у «Краснодара».

Ближе всего к этому ПАОК был в 2018 году. Греки дошли до решающего раунда квалификации, но проиграли «Бенфике». Все решилось в ответном матче на поле ПАОК, португальцы одержали крупную победу — 4:1.

Но спустя два года ПАОК взял реванш. Несмотря на мощное усиление и возвращение на пост главного тренера Жорже Жезуса, «Бенфика» на прошлой неделе сенсационно уступила ПАОК в гостевом матче со счетом 1:2. Победный гол забил сербский полузащитник Андрия Живкович, который еще месяц назад был игроком... «Бенфики».

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А перед «Бенфикой» команда Абеля Феррейры уверенно обыграла турецкий «Бешикташ». У «Краснодара» в этом сезоне подобных успехов и близко не было.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Краснодара» за 1.98, на ничью за 3.44, а на ПАОК — за 3.94.

Очень важно, что на этом этапе победитель противостоянии определится по итогам двух матчей, то есть будет еще ответная игра в Греции

Что же касается шансов «Краснодара», то, как и в прошлом сезоне, в успехе российского клуба есть большие сомнения. Во-первых, проблемы в обороне — они никуда не делись. Команда Мусаева не блещет супер надежной защитой даже в медленном чемпионате России.

И во-вторых — это стиль игры «Кранснодара», который пытается играть красиво, но в таких матчах, как с ПАОК или год назад с «Олимпиакосом», это очень часто не работает. Нужно проще и как можно надежнее. У «Краснодара» это не всегда получается.

Скорее всего, ПАОК не проиграет «Краснодару» даже в России. Прямо сейчас «Краснодар» выглядит чересчур простым соперником для греков.

Поэтому ставка на ближайший матч — победа ПАОК за 3.94. Еще одна ставка — на тотал ПАОК больше 1,5 за 3.52. Очень вероятно, что повторится прошлогодняя история, когда «Краснодар» ужасно провел оба матча с «Олимпиакосом». 0