«Вест Бромвич» и «Уотфорд» вылетели из Кубка английской лиги

«Вест Бромвич»
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В составе хозяев Тристан Абрамс реализовал пенальти, а Джосс Лабади и Патрик Амонд отличились с игры.
В составе «Уотфорда» Адальберто Пеньяранда реализовал одиннадцатиметровый.
Отметим, что гости в конце встречи остались вдесятером после удаления нападающего Стипе Перицы.
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Ньюпорт Каунти — Уотфорд 3:1
Голы: 1:0 Tristan Abrahams (пенальти) (17'), 2:0 Joss Labadie (28'), 2:1 Адальберто Пеньяранда (пенальти) (54'), 3:1 Padraig Amond (65') Удаление: Stipe Perica (88')
Отметим, что «Ньюпорт» выступает во второй лиге, «Уотфорд» — в чемпионшипе.
В другом матче «Вест Бромвич» не справился с «Брентфордом», выступающим в Чемпионшипе, уступив в серии послематчевых пенальти — 2:2 (4:5 по пенальти).
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Вест Бромвич — Брентфорд 2:2
Голы: 1:0 Хал Робсон-Кану (пенальти) (56'), 1:1 Эмилиано Маркондес (58'), 2:1 Хал Робсон-Кану (пенальти) (66'), 2:2 Маркус Форсс (пенальти) (73')