«Вест Бромвич» и «Уотфорд» вылетели из Кубка английской лиги

В матче 1/16 финала Кубка английской лигив гостях не смог переиграть «Ньюпорт» — 1:3.

В составе хозяев Тристан Абрамс реализовал пенальти, а Джосс Лабади и Патрик Амонд отличились с игры.

В составе «Уотфорда» Адальберто Пеньяранда реализовал одиннадцатиметровый.

Отметим, что гости в конце встречи остались вдесятером после удаления нападающего Стипе Перицы.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Ньюпорт Каунти — Уотфорд 3:1 Голы: 1:0 Tristan Abrahams (пенальти) (17'), 2:0 Joss Labadie (28'), 2:1 Адальберто Пеньяранда (пенальти) (54'), 3:1 Padraig Amond (65') Удаление: Stipe Perica (88')

Отметим, что «Ньюпорт» выступает во второй лиге, «Уотфорд» — в чемпионшипе.

В другом матче «Вест Бромвич» не справился с «Брентфордом», выступающим в Чемпионшипе, уступив в серии послематчевых пенальти — 2:2 (4:5 по пенальти).