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    «Вест Бромвич» и «Уотфорд» вылетели из Кубка английской лиги

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Уотфорд Вест Бромвич Брентфорд
    В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Уотфорд» в гостях не смог переиграть «Ньюпорт» — 1:3.

    «Вест Бромвич»
    «Вест Бромвич»

    В составе хозяев Тристан Абрамс реализовал пенальти, а Джосс Лабади и Патрик Амонд отличились с игры.

    В составе «Уотфорда» Адальберто Пеньяранда реализовал одиннадцатиметровый.

    Отметим, что гости в конце встречи остались вдесятером после удаления нападающего Стипе Перицы.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Ньюпорт Каунти — Уотфорд 3:1
    Голы: 1:0 Tristan Abrahams (пенальти) (17'), 2:0 Joss Labadie (28'), 2:1 Адальберто Пеньяранда (пенальти) (54'), 3:1 Padraig Amond (65') Удаление: Stipe Perica (88')

    Отметим, что «Ньюпорт» выступает во второй лиге, «Уотфорд» — в чемпионшипе.

    В другом матче «Вест Бромвич» не справился с «Брентфордом», выступающим в Чемпионшипе, уступив в серии послематчевых пенальти — 2:2 (4:5 по пенальти).

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Вест Бромвич — Брентфорд 2:2
    Голы: 1:0 Хал Робсон-Кану (пенальти) (56'), 1:1 Эмилиано Маркондес (58'), 2:1 Хал Робсон-Кану (пенальти) (66'), 2:2 Маркус Форсс (пенальти) (73')
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