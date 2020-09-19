Спартак-2 — Велес: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.09.2020)

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Спартак-2»).
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