Ловрен надеется на пробуждение «Зенита»

Защитник «Зенита»поделился своими мыслями после ничьей с «Уралом» в восьмом туре РПЛ.

«Мы знали, что это будет сложная игра. Чего мы не знали, так это того, что покажем сегодня такой футбол. Первые 20-25 минут нам отлично удались — забили гол, могли забить еще. Но, к сожалению, этого не хватило. Если быть честным, сегодня мы не заслуживали победы. Все подборы были за футболистами "Урала". Мы были недостаточно хороши.

Мы должны сесть и обсудить это все вместе. И, определенно, должны улучшать свою игру, потому что против больших команд этого не хватит. Мы должны проснуться и как можно скорее. Это самое начало сезона. У нас хорошая команда, очень качественные футболисты, но если мы не будем действовать на поле как единое целое, то одних индивидуальных качеств будет недостаточно.

Да, после матча мы общались с главным тренером. У него есть свой взгляд на игру, и он абсолютно прав. Дальше уже наша задача — как следует работать, потому что мы не можем оставить это просто так. Должны стать лучше все вместе в каждом аспекте — в беге, в первую очередь, в борьбе, командном духе, во всем. У нас все это есть, однако порой этого хватает на полчаса или час. Но матч длится 90 минут, так что нас должно хватать на 95», — приводит слова Ловрена официальный сайт «Зенита». 0