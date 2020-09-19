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    Ловрен надеется на пробуждение «Зенита»

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    Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился своими мыслями после ничьей с «Уралом» в восьмом туре РПЛ.

    Деян Ловрен
    Деян Ловрен

    «Мы знали, что это будет сложная игра. Чего мы не знали, так это того, что покажем сегодня такой футбол. Первые 20-25 минут нам отлично удались — забили гол, могли забить еще. Но, к сожалению, этого не хватило. Если быть честным, сегодня мы не заслуживали победы. Все подборы были за футболистами "Урала". Мы были недостаточно хороши.

    Мы должны сесть и обсудить это все вместе. И, определенно, должны улучшать свою игру, потому что против больших команд этого не хватит. Мы должны проснуться и как можно скорее. Это самое начало сезона. У нас хорошая команда, очень качественные футболисты, но если мы не будем действовать на поле как единое целое, то одних индивидуальных качеств будет недостаточно.

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    • Да, после матча мы общались с главным тренером. У него есть свой взгляд на игру, и он абсолютно прав. Дальше уже наша задача — как следует работать, потому что мы не можем оставить это просто так. Должны стать лучше все вместе в каждом аспекте — в беге, в первую очередь, в борьбе, командном духе, во всем. У нас все это есть, однако порой этого хватает на полчаса или час. Но матч длится 90 минут, так что нас должно хватать на 95», — приводит слова Ловрена официальный сайт «Зенита». 0

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