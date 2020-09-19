«Урал» — «Зенит»: счет матча 1:1, обзор голов

Екатеринбургскийна своем поле сыграл вничью с петербургским(1:1) в матче 8-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт питерцами на 4-й минуте. Подберёзкин ошибся, Круговой отобрал мяч и прострелил на Артем Дзюбу, который забил гол.

Было серьезное подозрение на офсайд, но после долгих просмотров, Карасёв засчитал мяч «Зенита».

А на 69-й минуте Мишкич проникающим пасом вскрыл оборону гостей, Панюков подошёл к углу вратарской и точно пробил мимо Кержакова.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — Зенит 1:1 Голы: 0:1 Артём Дзюба (4'), 1:1 Андрей Панюков (69') Урал: Илья Помазун, Стефан Страндберг, Денис Кулаков, Николай Золотов, Алексей Герасимов, Эрик Космин Бикфалви, Бранко Йовичич (Роман Емельянов, 80'), Даниэль Мишкич, Вячеслав Подберёзкин (Юрий Бавин, 85'), Отман Эль-Кабир, Андрей Панюков (Давид Караев, 72') Зенит: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Данил Круговой (Эмилиано Ариэль Ригони, 80'), Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Малком, Андрей Мостовой (Юрий Жирков, 65'), Магомед Оздоев, Сердар Азмун (Алексей Сутормин, 65'), Артём Дзюба (Александр Ерохин, 80') Предупреждения: Даниэль Мишкич (30'), Николай Золотов (40'), Магомед Оздоев (44')

«Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. У команды Сергея Семака 17 очков после восьми матчей. «Урал» с десятью очками занимает десятое место.

26 сентября «Зенит» примет «Уфу». 27 сентября состоится матч «Ахмат» — «Урал». 0