Янг Бойз
Аталанта
«Янг Бойз»
Турнирное положение: «Янг Бойз» в таблице Лиги чемпионов находится на 34-м месте. Команда выступает очень слабо. Клуб проиграл в ЛЧ все четыре матча.
Последние матчи: «Янг Бойз» начал ноябрь с ничьей с «Цюрихом». Затем было поражение от «Шахтера» в Лиге чемпионов.
Янг Бойз — Аталанта: коэффициенты букмекеров
10 ноября «Янг Бойз» дома взял верх над «Лугано» со счетом 2:1. Вскоре клуб в гостях разошелся миром с «Люцерном» (1:1).
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Янг Бойз» нужно срочно исправлять ситуацию. Клуб в ЛЧ еще не набрал ни одного очка.
На своем поле «Янг Бойз» часто добивается положительного результата. Однако в Лиге чемпионов команде пока не везет. Ранее в родных стенах «Янг Бойз» уступил дома «Астон Вилле» (0:3) и «Интеру» (0:1).
«Аталанта»
Турнирное положение: «Аталанта» находится на 9-й позиции в таблице Серии А. У команды 8 очков по итогам четырех встреч.
«Аталанта» в нынешней ЛЧ еще ни разу не проиграла. У клуба были две победы и две ничьи.
Последние матчи: «Аталанта» находится в отличной форме. Команда выиграла шесть встреч кряду.
Ранее «Аталанта» смогла победить «Верону», «Монцу», «Наполи», «Штутгарт», «Удинезе» и «Парму».
Состояние команды: «Аталанта» находится в прекрасной форме. Скорее всего, клуб сможет одержать очередную победу.
Последний раз команды встречались друг с другом в ноябре 2021 года. Тогда «Янг Бойз» и «Аталанта» сыграли вничью 3:3.
В предстоящей встрече букмекеры определили явного фаворита. У «Аталанты» высокие шансы завоевать три очка.
Статистика для ставок
- «Янг Бойз» в Лиге чемпионов проиграл все матчи
- Выигрышная серия «Аталанты» составляет шесть матчей кряду
- В ноябре 2021 года «Янг Бойз» и «Аталанта» сыграли вничью 3:3
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Аталанту» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают за 4.84, а победу «Янг Бойз» — за 7.20.
Прогноз: «Янг Бойз» в ЛЧ проигрывает один матч за другим. Команде по силам прервать неудачную серию. Скорее всего, на этот раз швейцарский клуб завоюет хотя бы одно очко.
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Ставка: «Янг Бойз» не проиграет за 3.00.
Прогноз: Еще один прогноз, что обе команды будут осторожничать и не смогут распечатать ворота друг друга.
Ставка: Обе команды не забьют за 2.11.
А еще есть дерзкая ставка на матч «Бавария» — ПСЖ с коэффициентами 5.00 и 21.00.