«Янг Бойз» сыграет на своем поле против «Аталанты» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Янг Бойз» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Янг Бойз»

Турнирное положение: «Янг Бойз» в таблице Лиги чемпионов находится на 34-м месте. Команда выступает очень слабо. Клуб проиграл в ЛЧ все четыре матча.

Последние матчи: «Янг Бойз» начал ноябрь с ничьей с «Цюрихом». Затем было поражение от «Шахтера» в Лиге чемпионов.

10 ноября «Янг Бойз» дома взял верх над «Лугано» со счетом 2:1. Вскоре клуб в гостях разошелся миром с «Люцерном» (1:1).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Янг Бойз» нужно срочно исправлять ситуацию. Клуб в ЛЧ еще не набрал ни одного очка.

На своем поле «Янг Бойз» часто добивается положительного результата. Однако в Лиге чемпионов команде пока не везет. Ранее в родных стенах «Янг Бойз» уступил дома «Астон Вилле» (0:3) и «Интеру» (0:1).

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» находится на 9-й позиции в таблице Серии А. У команды 8 очков по итогам четырех встреч.

«Аталанта» в нынешней ЛЧ еще ни разу не проиграла. У клуба были две победы и две ничьи.

Последние матчи: «Аталанта» находится в отличной форме. Команда выиграла шесть встреч кряду.

Ранее «Аталанта» смогла победить «Верону», «Монцу», «Наполи», «Штутгарт», «Удинезе» и «Парму».

Состояние команды: «Аталанта» находится в прекрасной форме. Скорее всего, клуб сможет одержать очередную победу.

Последний раз команды встречались друг с другом в ноябре 2021 года. Тогда «Янг Бойз» и «Аталанта» сыграли вничью 3:3.

В предстоящей встрече букмекеры определили явного фаворита. У «Аталанты» высокие шансы завоевать три очка.

Статистика для ставок

«Янг Бойз» в Лиге чемпионов проиграл все матчи

Выигрышная серия «Аталанты» составляет шесть матчей кряду

В ноябре 2021 года «Янг Бойз» и «Аталанта» сыграли вничью 3:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Аталанту» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают за 4.84, а победу «Янг Бойз» — за 7.20.

Прогноз: «Янг Бойз» в ЛЧ проигрывает один матч за другим. Команде по силам прервать неудачную серию. Скорее всего, на этот раз швейцарский клуб завоюет хотя бы одно очко.

Ставка: «Янг Бойз» не проиграет за 3.00.

Прогноз: Еще один прогноз, что обе команды будут осторожничать и не смогут распечатать ворота друг друга.

Ставка: Обе команды не забьют за 2.11.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Бавария» — ПСЖ с коэффициентами 5.00 и 21.00.