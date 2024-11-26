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    «Янг Бойз» наконец-то не проиграет?

    «Янг Бойз» — «Аталанта». Ставка (к. 3.00) и прогноз на Лигу чемпионов 26 ноября 2024 года

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    «Аталанта»
    «Янг Бойз» сыграет на своем поле против «Аталанты» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Янг Бойз» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 26 Ноября 2024 года

    Янг Бойз

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    •  Янг Бойз 23:00 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
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    «Янг Бойз»

    Турнирное положение: «Янг Бойз» в таблице Лиги чемпионов находится на 34-м месте. Команда выступает очень слабо. Клуб проиграл в ЛЧ все четыре матча.

    Последние матчи: «Янг Бойз» начал ноябрь с ничьей с «Цюрихом». Затем было поражение от «Шахтера» в Лиге чемпионов.

    Янг Бойз — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    10 ноября «Янг Бойз» дома взял верх над «Лугано» со счетом 2:1. Вскоре клуб в гостях разошелся миром с «Люцерном» (1:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Янг Бойз» нужно срочно исправлять ситуацию. Клуб в ЛЧ еще не набрал ни одного очка.

    На своем поле «Янг Бойз» часто добивается положительного результата. Однако в Лиге чемпионов команде пока не везет. Ранее в родных стенах «Янг Бойз» уступил дома «Астон Вилле» (0:3) и «Интеру» (0:1).

    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» находится на 9-й позиции в таблице Серии А. У команды 8 очков по итогам четырех встреч.

    «Аталанта» в нынешней ЛЧ еще ни разу не проиграла. У клуба были две победы и две ничьи.

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    • Последние матчи: «Аталанта» находится в отличной форме. Команда выиграла шесть встреч кряду.

    Ранее «Аталанта» смогла победить «Верону», «Монцу», «Наполи», «Штутгарт», «Удинезе» и «Парму».

    Состояние команды: «Аталанта» находится в прекрасной форме. Скорее всего, клуб сможет одержать очередную победу.

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    Последний раз команды встречались друг с другом в ноябре 2021 года. Тогда «Янг Бойз» и «Аталанта» сыграли вничью 3:3.

    В предстоящей встрече букмекеры определили явного фаворита. У «Аталанты» высокие шансы завоевать три очка.

    Статистика для ставок

    • «Янг Бойз» в Лиге чемпионов проиграл все матчи

    • Выигрышная серия «Аталанты» составляет шесть матчей кряду

    • В ноябре 2021 года «Янг Бойз» и «Аталанта» сыграли вничью 3:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Аталанту» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают за 4.84, а победу «Янг Бойз» — за 7.20.

    Прогноз: «Янг Бойз» в ЛЧ проигрывает один матч за другим. Команде по силам прервать неудачную серию. Скорее всего, на этот раз швейцарский клуб завоюет хотя бы одно очко.

    Ставка: «Янг Бойз» не проиграет за 3.00.

    Прогноз: Еще один прогноз, что обе команды будут осторожничать и не смогут распечатать ворота друг друга.

    Ставка: Обе команды не забьют за 2.11.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Бавария» — ПСЖ с коэффициентами 5.00 и 21.00.

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    «Янг Бойз» — «Аталанта»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 26.11.2024. Прогнозы на футбол. «Янг Бойз» наконец-то не проиграет?
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