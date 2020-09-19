Чертаново — Факел: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.09.2020)

В 15:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Чертаново» — «Факел» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Факел»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Чертаново» — «Факел».

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