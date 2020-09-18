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    Клопп о переходе Тиаго: Я очень рад, что наконец-то всё получилось

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после закрытия сделки по переходу Тиаго Алькантары из «Баварии».

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Это здорово. Я очень рад, что наконец-то всё получилось и мы смогли это сделать. Мечтать о таком футболисте в составе — это уже радость. Но когда мы вышли на контакт с Тьяго, то поняли, что ему нравится наш проект. Это было действительно приятно. Я узнавал всё больше и больше о нём как о человеке. Так что я действительно счастлив, что этот замечательный человек присоединился к нам. Это хорошо не только по футбольным, но и по всем прочим причинам. Я счастлив», — приводит слова Клоппа официальный сайт «мерсисайдцев».

    Напомним, что «Ливерпуль» заплатил за Тиаго 20 млн евро. Еще 5 млн евро клуб заплатит в виде бонусов. 0

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