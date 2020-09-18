Клопп о переходе Тиаго: Я очень рад, что наконец-то всё получилось

Главный тренердал комментарий после закрытия сделки по переходуиз

«Это здорово. Я очень рад, что наконец-то всё получилось и мы смогли это сделать. Мечтать о таком футболисте в составе — это уже радость. Но когда мы вышли на контакт с Тьяго, то поняли, что ему нравится наш проект. Это было действительно приятно. Я узнавал всё больше и больше о нём как о человеке. Так что я действительно счастлив, что этот замечательный человек присоединился к нам. Это хорошо не только по футбольным, но и по всем прочим причинам. Я счастлив», — приводит слова Клоппа официальный сайт «мерсисайдцев».

Напомним, что «Ливерпуль» заплатил за Тиаго 20 млн евро. Еще 5 млн евро клуб заплатит в виде бонусов. 0