«Реал» и «Тоттенхэм» могут обменяться игроками

могут произвести обмен игроками. В Лондон отправится, а в Мадрид — полузащитник

При этом «Королевский клуб» продолжит платить Гарету половину его зарплаты, сообщает The Telegraph.

Интерес к Бейлу также проявляет «Манчестер Юнайтед», но фаворитом в борьбе за форварда является «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне 31-летний Бейл принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с мадридским клубом действует до лета 2022 года.

24-летний Алли провел 25 матчей в Премьер-лиге, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт хавбека со «шпорами» действителен до лета 2024 года. 0