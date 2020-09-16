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    «Реал» и «Тоттенхэм» могут обменяться игроками

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    «Реал» и «Тоттенхм» могут произвести обмен игроками. В Лондон отправится Гарет Бейл, а в Мадрид — полузащитник Деле Алли.

    Гарет Бейл
    Гарет Бейл

    При этом «Королевский клуб» продолжит платить Гарету половину его зарплаты, сообщает The Telegraph.

    Интерес к Бейлу также проявляет «Манчестер Юнайтед», но фаворитом в борьбе за форварда является «Тоттенхэм».

    В прошлом сезоне 31-летний Бейл принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с мадридским клубом действует до лета 2022 года.

    24-летний Алли провел 25 матчей в Премьер-лиге, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт хавбека со «шпорами» действителен до лета 2024 года. 0

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