Лэмпард: Не ждите, что «Челси» сразу заиграет идеально

Главный тренерподелился своим мнением о победе над(3:1) в матче стартового тура АПЛ.

«Я думаю, мы хорошо сыграли. Мне понравился подход к работе. Если проанализировать тот факт, что мы работаем вместе лишь четыре дня, не стоит ожидать, что у нас сразу все будет идеально. Мы проявили решительный настрой, и в такой игре в прошлом году мы вполне могли бы потерять очки.

Я не хочу, чтобы мы привязывались к одной тактической схеме. У нас 3-4 игрока, претендующих на роль "десятки", но мы хотим быть гибкими. У нас много атакующих футболистов, я хочу, чтобы мы двигались быстро.

Мы не были достаточно хороши в этом аспекте сегодня, но мы поработаем над этим», — цитирует Лэмпарда официальный сайт «синих». 0