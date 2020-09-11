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    «Вулверхэмптон» намерен продлить контракт с главным тренером

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    «Вулверхэмптон» близок к продлению контракта с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту, сообщает Daily Mail.

    Нуну Эшпириту Санту
    Нуну Эшпириту Санту

    По информации источника, 46-летний специалист заключит новое соглашение с клубом сроком до конца июня 2023 года. Отмечается, что зарплата тренера значительно увеличится.

    Санту возглавил «Вулверхэмптон» в 2017 году, когда команда выступала в еще в Чемпионшипе. При португальце «Вулвз» вышли в АПЛ, где заняли 7-е место по итогам сезона-2019/20.

    Также, Нуну довел «волков» до четвертьфинала Лиги Европы, где уступил будущему победителю турнира — «Севилье» (0:1). 0

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