«Вулверхэмптон» намерен продлить контракт с главным тренером

близок к продлению контракта с главным тренером команды, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 46-летний специалист заключит новое соглашение с клубом сроком до конца июня 2023 года. Отмечается, что зарплата тренера значительно увеличится.

Санту возглавил «Вулверхэмптон» в 2017 году, когда команда выступала в еще в Чемпионшипе. При португальце «Вулвз» вышли в АПЛ, где заняли 7-е место по итогам сезона-2019/20.

Также, Нуну довел «волков» до четвертьфинала Лиги Европы, где уступил будущему победителю турнира — «Севилье» (0:1). 0