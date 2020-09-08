«Химки» усилились белорусским нападающим

Новичком подмосковныхстал нападающий

О трансфере сообщил официальный сайт «Химок».

Условия контракта не разглашаются.

Ранее Сигневич выступал за «Ференцварош».

«Для меня переход в "Химки" — это новый этап и новые эмоции. РПЛ — это интересный для меня вызов. Я не так много играл в последнее время, поэтому соскучился по большим победам. Очень рад перейти сюда, биться за клуб и добиваться результата. В Венгрии у меня была спутниковая тарелка, и была возможность смотреть все матчи РПЛ — я следил за чемпионатом, в котором мне предстоит играть», — отметил Сигневич.

На счету форварда 15 матчей в составе сборной Белоруссии. 0