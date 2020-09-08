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    «Химки» усилились белорусским нападающим

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    Новичком подмосковных «Химок» стал нападающий Николай Сигневич.

    Николай Сигневич
    Николай Сигневич

    О трансфере сообщил официальный сайт «Химок».

    Условия контракта не разглашаются.

    Ранее Сигневич выступал за «Ференцварош».

    «Для меня переход в "Химки" — это новый этап и новые эмоции. РПЛ — это интересный для меня вызов. Я не так много играл в последнее время, поэтому соскучился по большим победам. Очень рад перейти сюда, биться за клуб и добиваться результата. В Венгрии у меня была спутниковая тарелка, и была возможность смотреть все матчи РПЛ — я следил за чемпионатом, в котором мне предстоит играть», — отметил Сигневич.

    На счету форварда 15 матчей в составе сборной Белоруссии. 0

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