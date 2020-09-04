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    Месси: Хотел уйти, но мне не позволили это сделать и поэтому я останусь в клубе

    Футбол Барселона
    Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси объявил о том, что остается в клубе.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Я был недоволен, хотел уйти. Мне не позволили это сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не заниматься судебными разбирательствами. Руководство клуба во главе с Бартомеу — это катастрофа», — приводит слова аргентинца Goal.

    Ранее отец Месси встречался с президентом «Барселоны» с Хосепом Бартомеу. По ее итогу стало понятно, что клуб не отпустит нападающего бесплатно.

    Лионель Месси имеет еще год контракта. Если за это время «блауграна» не смогут его продать, то он сможет уйти на правах свободного агента. 0

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