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    Черчесов: Неприятно удивило то, что Сербия сыграла по схеме с тремя защитниками

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своими мыслями после победы над сборной Сербии.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Спасибо за поздравления. Тяжело было, когда сборная не играла, все ждали этот матч. Зрителей не было, но мы чувствовали, что миллионы нас смотрят. Сложная, но заслуженная победа.

    Неприятно удивило то, что Сербия сыграла по схеме с тремя защитниками, так как мы готовились к другой системе — 4-4-1-1. Во всяком случае к четырем защитникам точно. Первые 25 минут старались футболистам подсказать перестроения. Поэтому первые минуты и не получились. Второй тайм мы поправили и провели его качественнее, как команда. Грамотно ходили в контратаки, поэтому и победили.

    Когда мы играем дома — стадион полный и болельщик гонит команду. Когда их нет, мы говорим команде вести себя собраннее и наш штаб внёс в это лепту. Много всего. Главное, что мы выиграли и едем к венграм, которые тоже победили.

    Выход второго нападающего или уход Дзюбы при счёте 3:1 не рассматривался, так как в таком сложном матче систему менять неправильно и капитан должен быть на поле.

    Мы готовились к другому игроку, и поэтому поставили Караваева. Кудряшов не играл, а Вячеслав в хорошей форме, гол забил, много работал в атаку, он провёл хороший матч и поздравляю его с этим», — приводит слова Черчесова «Чемпионат». 0

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