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    «Арсенал» объявил о трансфере защитника «Лилля»

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    Лондонский «Арсенал» объявил о трансфере центрального защитника «Лилля» Габриэля Магальяйнса.

    Габриэль Магальяйнс
    Габриэль Магальяйнс

    Сообщается, что руководство «канониров» заплатило за 22-летнего бразильца 26 миллионов евро, подписав с ним пятилетний контракт. Игрок будет выступать под шестым номером.

    Габриэль находился в системе «Лилля» с января 2017 года. В минувшем сезоне на его счету 34 матча, в которых он забил один гол.

    В новом сезоне «Арсенал» стал обладателем Суперкубка Англии, победив «Ливерпуль» (2:1) в серии послематчевых пенальти. 0

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