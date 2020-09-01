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    «Краснодар» начнет отбор Лиги чемпионов с домашнего матча

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    В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов.

    Жеребьевка Лиги чемпионов
    Жеребьевка Лиги чемпионов

    С этого раунда в борьбу вступит «Краснодар», который сыграет с победителем пары ПАОК — «Бенфика».

    Первые матчи заключительного раунда отбора пройдут 22-23 сентября, вторые — 29-30 сентября.

    Полностью итоги жеребьевки выглядят следующим образом:

    «Славия» (Чехия) — «Янг Бойз» (Швейцария)/«Мидтьюлланн» (Дания),
    «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)/«Динамо» Брест (Белоруссия) — «Зальцбург» (Австрия),
    «Олимпиакос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия)/«Омония» (Кипр),
    «Карабах» (Азербайджан)/«Мольде» (Норвегия) — «Динамо» Загреб (Хорватия)/«Ференцварош» (Венгрия),
    «Краснодар» (Россия) — «Бенфика» (Португалия)/ПАОК (Греция),
    «Гент» (Бельгия)/«Рапид» (Австрия) — «Динамо» Киев (Украина)/АЗ (Нидерланды). 0

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