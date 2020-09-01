«Краснодар» начнет отбор Лиги чемпионов с домашнего матча

Жеребьевка Лиги чемпионов
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С этого раунда в борьбу вступит «Краснодар», который сыграет с победителем пары ПАОК — «Бенфика».
Первые матчи заключительного раунда отбора пройдут 22-23 сентября, вторые — 29-30 сентября.
Полностью итоги жеребьевки выглядят следующим образом:
«Славия» (Чехия) — «Янг Бойз» (Швейцария)/«Мидтьюлланн» (Дания),
«Маккаби» Тель-Авив (Израиль)/«Динамо» Брест (Белоруссия) — «Зальцбург» (Австрия),
«Олимпиакос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия)/«Омония» (Кипр),
«Карабах» (Азербайджан)/«Мольде» (Норвегия) — «Динамо» Загреб (Хорватия)/«Ференцварош» (Венгрия),
«Краснодар» (Россия) — «Бенфика» (Португалия)/ПАОК (Греция),
«Гент» (Бельгия)/«Рапид» (Австрия) — «Динамо» Киев (Украина)/АЗ (Нидерланды). 0