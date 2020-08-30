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    Хацкевич: Ничья с Химками — положительный результат

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    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич подвел итоги выездной игры с «Химками» (1:1).

    Александр Хацкевич
    Александр Хацкевич

    «Первый тайм равный: сначала преимущество было у "Химок", потом удалось перехватить инициативу, забить гол.

    Во втором тайме физически нас не хватило, в этом заслуга "Химок", которые оставили нас без мяча. В конце еще повезло, когда мяч попал в перекладину наших ворот.

    Ничья — положительный результат с учетом того, что играли с конкурентом по турнирной таблице.

    Понимаем, за счет каких качеств можем добиваться результата, за счет организованного выхода из обороны в атаку.

    Сегодня во втором тайме создали всего две-три контратаки, но главное — добились положительного для себя результата», — приводит слова Хацкевича ТАСС.

    После шести туров волгоградская команда, не одержав ни одной победы, с двумя очками занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. 0

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