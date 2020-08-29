Урунов: У меня не было ощущения, что мне умышленно не давали передачи

Полузащитник, дебютировавший зав матче с(2:1), рассказал, какие задачи ставил перед ним главный тренер

Урунов вышел на 69-й минуте встречи, заменив травмированного Гуса Тила.

«Перед выходом на поле не нервничал, была задача больше двигаться с мячом. У меня не было ощущения, что мне умышленно не давали передачи», — рассказал он ТАСС.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско остался доволен дебютом Урунова.

«Остон хорошо дебютировал, видно было, что он немного нервничал, но это неудивительно.

Он молодой игрок, первая игра за большой клуб, на таком стадионе, при таких болельщиках. Вначале он потерял пару важных мячей, затем выправил свою игру и показал неплохой футбол.

Он молодой парень, очень талантливый, но ему нужно время для адаптации как к коллективу, так и к тому футболу, в который мы играем.

И мы дадим это время ему, на него никто не давит. Надеемся, что все будет хорошо», — добавил главный тренер «Спартака».

После этой победы красно-белые, набрав 14 очков, вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 13 сентября сыграет в гостях против ЦСКА. 0