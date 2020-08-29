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    «Спартак» одержал волевую победу над «Арсеналом»

    «Спартак» — «Арсенал»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче на 36-й минуте открыли гости. Разыграли туляки угловой через короткий пас, далее прошла подача Кингза Кангва к вратарской, где мяч от спины Хлусевича залетел в ворота «Спартака».

    На 40-й минуте Бакаев сделал аккуратную передачу в штрафную, Соболев легко убрал защитника и с правой пробил низом в дальний угол ворот «Арсенала».

    На 45-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве — Лесовой был уверен, что заработал угловой, но был назначен удар от ворот. Даниил наговорил рефери на жёлтую карточку, которая стала для него второй.

    А в добавленное к первому тайму время Ларссон со стандарта вырезал передачу в штрафную туляков, Жиго выбрал идеальную позицию и головой переправил мяч в ворота.

    После этой игры «Спартак» набрал 14 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с пятью очками занимает 11-е место.

    В следующем туре красно-белые 13 сентября сыграют в гостях против ЦСКА, а тульская команда в тот же день на выезде встретится с «Зенитом».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Арсенал Тула 2:1
    Голы: 0:1 Даниил Хлусевич (36'), 1:1 Александр Соболев (41'), 2:1 Самуэль Жиго (45') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Pavel Maslov, Айртон Лукас, Зелимхан Бакаев (Гус Тиль, 57'), Алекс Краль, Роман Зобнин, Наиль Умяров (Андрей Ещенко, 69'), Александр Соболев, Джордан Ларссон Арсенал Тула: Артур Нигматуллин, Artem Sokol, Роберт Бауэр, Тарас Бурлак, Даниил Лесовой, Валерий Громыко, Владислав Пантелеев (Игорь Горбатенко, 68'), Кингз Кангва (Горан Чаушич, 78'), Георги Костадинов (Сергей Ткачёв, 78'), Даниил Хлусевич (Александр Довбня, 84'), Эванс Кангва (Ламек Банда, 68') Предупреждения: Даниил Лесовой (13'), Artem Sokol (30'), Владислав Пантелеев (43'), Даниил Лесовой (45'), Самуэль Жиго (71'), Даниил Хлусевич (83')
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