«Спартак» — «Арсенал»: счет матча 2:1, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над тульским(2:1) в матче 6-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 36-й минуте открыли гости. Разыграли туляки угловой через короткий пас, далее прошла подача Кингза Кангва к вратарской, где мяч от спины Хлусевича залетел в ворота «Спартака».

На 40-й минуте Бакаев сделал аккуратную передачу в штрафную, Соболев легко убрал защитника и с правой пробил низом в дальний угол ворот «Арсенала».

На 45-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве — Лесовой был уверен, что заработал угловой, но был назначен удар от ворот. Даниил наговорил рефери на жёлтую карточку, которая стала для него второй.

А в добавленное к первому тайму время Ларссон со стандарта вырезал передачу в штрафную туляков, Жиго выбрал идеальную позицию и головой переправил мяч в ворота.

После этой игры «Спартак» набрал 14 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с пятью очками занимает 11-е место.

В следующем туре красно-белые 13 сентября сыграют в гостях против ЦСКА, а тульская команда в тот же день на выезде встретится с «Зенитом».