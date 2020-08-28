Суперкубок УЕФА пройдет со зрителями

Матч за Суперкубок УЕФА междусмогут посетить 20 100 зрителей, сообщает Bild.

Каждый клуб получит по три тысячи билетов.

«Было важно показать, что футбол продолжается и в трудные времена, но без фанатов игра потеряла часть смысла. Мы хотим использовать Суперкубок УЕФА в Будапеште в качестве пилотного проекта, который станет началом возвращения болельщиков на матчи.

Мы тесно сотрудничаем с венгерской федерацией и правительством страны для реализации профилактических мер для зрителей и футболистов. Мы не будем рисковать здоровьем людей», — цитирует президента УЕФА Александра Чеферина пресс-служба союза.

Встреча состоится 24 сентября в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». 0