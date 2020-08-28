Арбитр Еськов не прошел проверку на полиграфе

Арбитр Российской премьер-лигине прошел проверку на полиграфе, сообщает «Спорт-Экспресс»

После матча «Спартак» — «Сочи» (2:2), обслуживающие встречу арбитры Еськов и Василий Казарцев приглашались на тест на детекторе лжи.

Казарцев, который прошел тест, как сообщалось, отстранен на неопределенное время. По Еськову официальной информации о сроке наказания не было.

По данным источника, его отношении в скором времени будет проведено дополнительное расследование. Есть вероятность, что к профессиональной судейской деятельности его больше не допустят.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил , что намерен обсудить с арбитром Еськовым ситуацию с провалом арбитром проверки на полиграфе.

«Смогу что-либо прокомментировать после встречи с Еськовым на следующей неделе», — сказал Хачатурянц. 0