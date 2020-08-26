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    Еще один футболист «Валенсии» заразился коронавирусом

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    Очередной футболист «Валенсии» заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба левантийского клуба.

    Еще один футболист «Валенсии» заразился коронавирусом
    Еще один футболист «Валенсии» заразился коронавирусом

    Футболист, чье имя не называется, был изолирован в соответствии с протоколами безопасности, информация передана органам здравоохранения. Отмечается, что команда продолжает тренировочный сбор и готовится к запланированным товарищеским матчам.

    Напомним, «Валенсия» 11 августа сообщила о двух положительных тестов на коронавирус. Имена людей, заболевших коронавирусом, не уточнялись.

    Отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева Дмитрий Черышев ранее заявил, что его сын не входил в число заболевших COVID-19. 0

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