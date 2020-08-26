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    Соболев и Ларссон — в атаке «Спартака» на матч против «Ротора»

    «Ротор» — «Спартак»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Спартака» на матч 5-го тура РПЛ, который пройдет сегодня, 26 августа.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «Ротор»: Довбня, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Манучарян, Алейник, Макаров, Серченков, Давиташвили, Муллин.

    Репин, Кожемякин, Николаев, Матрикарди, Песегов, Султонов, Жигулев.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Тиль, Маркитесов, Урунов, Глушенков, Мирзов.

    Начало встречи — в 18:30 мск.

    На победу «Ротора» дается коэффициент 6,70, на ничью — 4,10, а на победу «Спартака» — 1,56.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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