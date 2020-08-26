«Ротор» — «Спартак»: составы, коэффициенты, онлайн

Александр Соболев
«Спартак»
«Ротор»: Довбня, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Манучарян, Алейник, Макаров, Серченков, Давиташвили, Муллин.
Репин, Кожемякин, Николаев, Матрикарди, Песегов, Султонов, Жигулев.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Тиль, Маркитесов, Урунов, Глушенков, Мирзов.
Начало встречи — в 18:30 мск.
На победу «Ротора» дается коэффициент 6,70, на ничью — 4,10, а на победу «Спартака» — 1,56.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0