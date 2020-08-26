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    Все новости спорта

    «Спартак» увезет три очка из Волгограда

    «Ротор» — «Спартак». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата России по футболу 26 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Спартак»
    «Спартак»
    В среду, 26 августа, «Ротор» на своем поле примет «Спартак» в рамках 5-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Волгоград Арене», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Ротор» — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Августа 2020 года
    Ротор
  • Волгоград
    •  Ротор 18:30 Спартак Спартак
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.50
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.57
  • Ставка!
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    «Ротор»

    «Ротор» в прошлом сезоне стал победителем досрочно завершившегося розыгрыша ФНЛ и спустя 16 лет вернулся в российскую Премьер-лигу. В 27 матчах клуб набрал 56 очков при разницей мячей 41-21.

    При подготовке к новому сезону «сине-голубые» проводили ряд контрольных встреч, в которых они сперва добились пяти «сухих» побед над командами из низших лиг России, а затем расписали мировую с ЦСКА (0:0).

    В межсезонье в «Ротор» пришли защитники Соломон Кверквелия, Патрисио Матрикарди, Армен Манучарян, Седрик Гогуа, Данил Степанов и хавбеки Жано Ананидзе, Зурико Давиташвили и Илья Жигулев.

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    • В первом туре РПЛ клуб из Волгограда на своей территории был бит действующим чемпионом в лице питерского «Зенита» — 0:2. Во втором туре «Ротор» в Москве расписал мировую с «Динамо» — 0:0.

    В рамках третьего тура «Ротор» на выезде проиграл «Ахмату» со счетом 1:3, а в последнем матче уступил дома «Сочи» (1:2), и с 1 очком замыкает таблицу РПЛ.

    «Спартак»

    «Спартак» завершил прошлый сезон на 7-м месте в РПЛ. До зоны Лиги Европы команде Доменико Тедеско не хватило 2 очка. Московский клуб набрал 39 очков, разница мячей 35-33.

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  • Вчера

    • В короткое межсезонье «Спартак» усилился двумя футболистами. На правах свободного агента к команде присоединился Александр Кокорин, а из «Уфы» перешел Остон Урунов.

    Матч 1-го тура с «Сочи» (2:2) закончился скандалом из-за двух пенальти в ворота «Спартака» при счете 2:0 (второй на 88-й минуте).

    Во втором туре «Спартак» на своем поле одолел «Ахмат» (2:0), после чего на выезде потерял очки в матче с «Уфой», который закончился со счетом 1:1.

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    В последнем матче «Спартак» на своем поле победил «Локомотив» (2:1) и с 8 очками идет на втором месте в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 4 балла.

    Календарь и таблица РПЛ

    В предстоящем матче не сыграет травмированный Александр Кокорин, может пропустить его и Эсекиэль Понсе.

    Прогноз и ставки

    На победу «Ротора» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.00, на ничью — 3.85, а на победу «Сочи» — 1.65.

    Волгоградцы пока никак не могут освоиться в РПЛ, и в матче «Спартаком» им вряд ли удастся набрать очки — прогнозируем победу красно-белых.

    Прогнозируем, что матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,75 и «обе забьют — нет» за 1,70. 0

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    «Ротор» — «Спартак». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата России по футболу 26 августа 2020 года. Прогноз на «Ротор» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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