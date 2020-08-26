Радонич расторг контракт с «Крыльями Советов»

Нападающий Деян Радонич покидает «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарцев.

По данным СМИ, у 30-летнего хорвата, который не хочет играть в ФНЛ, есть предложение от балканского клуба.

«Хочу сказать спасибо "Крыльям" за предоставленный шанс. Для меня это был новый интересный опыт.

Благодарю руководство клуба за доверие, болельщиков — за поддержку, персонал клуба — за профессионализм и семейную атмосферу. Я запомню это время в Самаре», — отметил Деян Радонич.

Напомним, нападающий перешел в «Крылья» из загребского «Локомотива» в 2019 году.

Всего за самарцев 30-летний игрок провел 28 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. 0