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    Радонич расторг контракт с «Крыльями Советов»

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    Нападающий Деян Радонич покидает «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарцев.

    Деян Радонич
    Деян Радонич

    По данным СМИ, у 30-летнего хорвата, который не хочет играть в ФНЛ, есть предложение от балканского клуба.

    «Хочу сказать спасибо "Крыльям" за предоставленный шанс. Для меня это был новый интересный опыт.

    Благодарю руководство клуба за доверие, болельщиков — за поддержку, персонал клуба — за профессионализм и семейную атмосферу. Я запомню это время в Самаре», — отметил Деян Радонич.

    Напомним, нападающий перешел в «Крылья» из загребского «Локомотива» в 2019 году.

    Всего за самарцев 30-летний игрок провел 28 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. 0

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