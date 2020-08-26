«Лудогорец», «Клуж» и «Селтик» прекращают борьбу в Лиге чемпионов

26 августа была сыграна вторая часть матчей второго предварительного раунда Лиги чемпионов.

Главной сенсацией стал «Ференцварош», выбивший шотландский «Селтик» после победы 2:1 в Глазго.

Румынский «ЧФР Клуж» и загребское «Динамо» в основное время забили по два мяча, и в итоге победитель определился в серии пенальти, в которой хорватский чемпион оказался точнее — 6:5.

А чемпион Болгарии «Лудогорец» на родном «Разгарде» уступил датскому «Мидтъюлланну» — 0:1.

Результаты дня:

«АЗ Алкмар» — «Виктория» Плзень 3:1 ОТ

«Локомотива» Загреб — «Рапид Вена» 0:1

«ЧФР Клуж» — «Динамо» Загреб 2:2 , по пенальти 5:6

«Янг Бойз» — «КИ Клаксвик» 3:1

«Селтик» — «Ференцварош» 1:2

«Судува» — «Маккаби Т-А» 0:3

«Легия» — «Омония» 0:2

«Целье» — «Мольде» 1:2

«Лудогорец» — «Мидтьюлланн» 0:1

«Динамо Брест» — «Сараево» 2:1

«Карабах» — «Шериф» 2:1

Победители напрямую попадают в третий предварительный раунд, а проигравшие продолжат свое участие в Лиге Европы. 0