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    «Лудогорец», «Клуж» и «Селтик» прекращают борьбу в Лиге чемпионов

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    26 августа была сыграна вторая часть матчей второго предварительного раунда Лиги чемпионов.

    Ряд фаворитов покинули турнир
    Ряд фаворитов покинули турнир

    Главной сенсацией стал «Ференцварош», выбивший шотландский «Селтик» после победы 2:1 в Глазго.

    Румынский «ЧФР Клуж» и загребское «Динамо» в основное время забили по два мяча, и в итоге победитель определился в серии пенальти, в которой хорватский чемпион оказался точнее — 6:5.

    А чемпион Болгарии «Лудогорец» на родном «Разгарде» уступил датскому «Мидтъюлланну» — 0:1.

    Результаты дня:

    «АЗ Алкмар» — «Виктория» Плзень 3:1 ОТ

    «Локомотива» Загреб — «Рапид Вена» 0:1

    «ЧФР Клуж» — «Динамо» Загреб 2:2 , по пенальти 5:6

    «Янг Бойз» — «КИ Клаксвик» 3:1

    «Селтик» — «Ференцварош» 1:2

    «Судува» — «Маккаби Т-А» 0:3

    «Легия» — «Омония» 0:2

    «Целье» — «Мольде» 1:2

    «Лудогорец» — «Мидтьюлланн» 0:1

    «Динамо Брест» — «Сараево» 2:1

    «Карабах» — «Шериф» 2:1

    Победители напрямую попадают в третий предварительный раунд, а проигравшие продолжат свое участие в Лиге Европы. 0

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