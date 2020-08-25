Подпалый: В первом тайме «Арсенал» недооценил «Химки»

Сергей Подпалый
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«Очко — это тоже движение вверх. Думаю, по первому тайму недооценили соперника. Легко дали забить мяч: каждый думал, что за него сыграет кто-то другой.
Ударов у нас было много, но в створ мало попадали. Подвела реализация. Будем потихоньку двигаться дальше», — заявил тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».
Подмосковный клуб заканчивал встречу в меньшинстве. На 77-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул Данил Казанцев.
Добавим, что в конце первого тайма из-за травмы был заменен нападающий «Арсенала» Евгений Луценко, ранее сегодня получивший вызов в сборную России.
Тульский клуб набрал пять очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Подмосковные футболисты расположились на 15-й позиции (два очка). 0