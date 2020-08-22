ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖ не должен отдать свои позицииЛига 1: фавориты и темные лошадки
  • 23:55
    • «Севилья» обыграла «Интер» в финале Лиги Европы, в шестой раз выиграв турнир
  • 08:17
    • Определились все участники второго раунда плей-офф НХЛ
  • 07:31
    • Немков нокаутом победил Бейдера и стал чемпионом Bellator
  • 08:40
    • «Клипперс» повели в серии с «Далласом», «Юта» разгромила «Денвер»
  • 07:16
    • Люк де Йонг — лучший игрок финала Лиги Европы
    Все новости спорта

    Конте: Опыт «Севильи» в ЛЕ в итоге и сыграл решающую роль

    Футбол Лига Европы Футбол Испании Севилья Футбол Италии Интер Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о матче против «Севильи» (2:3) в финале Лиги Европы.

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «Сейчас у меня нет обилия причин для сожаления. Мои игроки действительно отдали всех себя борьбе, в матче против команды, которая привыкла к таким поединкам. Думаю, сегодня опыт в итоге и сыграл решающую роль.

    Был сложный, во многом равный матч. Во втором тайме судьбу матча мог решить один-единственный эпизод. У нас было несколько моментов, а потом нам сильно не повезло с отскоком от Ромелу Лукаку.

    Сейчас мои игроки должны, прежде всего, думать о том, какой огромный объем работы они выполнили в течение сезона. О том, насколько им удалось прибавить. Они дошли до финала.

    Многие молодые футболисты получили большой багаж ценного опыта на протяжении всего сезона. Теперь они могут продолжить свой путь, будучи уверенными в себе и своих силах», — приводит слова Конте официальный сайт УЕФА. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервется ли безвыигрышная серия Слуцкого в матче с ЦСКА?
  • ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Динамо» продлит свою серию?
  • «Арсенал» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сколько сможет забить «Краснодар» в ворота «Урала»?
  • «Урал» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Урал — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Лилль — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уайт — Поветкин
  • Бокс
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ротор — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры