Руди Гарсия: Удача полностью отвернулась от «Лиона»

Главный тренерподвел итоги полуфинальной встречи Лиги чемпионов с(0:3).

«Мы должны были вести в счете, но благодаря великолепному выступлению Гнабри вперед вышли они. У нас было ощущение несправедливости происходящего, хотя мы и не сдавались во втором тайме.

После перерыва мы играли шире и качественнее. Можно было сократить отставание, но Нойер спас их.

"Баварии" было не так уж легко, и, думаю, они будут счастливы, что обыграли нас, в свете их статуса безусловных фаворитов», — сказал тренер RMC Sport.

В финале турнира «Бавария» сыграет с ПСЖ. Встреча состоится 23 августа в Лиссабоне. 0