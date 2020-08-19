Неймар может пропустить финал Лиги чемпионов

Нападающийможет быть отстранен от финала Лиги чемпионов из-за обмена футболками с защитникомпосле полуфинальной игры, утверждает The Sun.

Это связано с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещает игрокам обмениваться футболками из-за пандемии коронавируса. Подобное нарушение медицинского протокола может привести к дисквалификации на один матч и обязательной 12-дневной изоляции.

Напомним, накануне ПСЖ разгромил «РБ Лейпциг» со счетом 3:0 и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов.

В решающей игре, которая состоится 23 августа, ПСЖ встретится с победителем матча «Лион» — «Бавария».

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