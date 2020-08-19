Неймар может пропустить финал Лиги чемпионов

Это связано с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещает игрокам обмениваться футболками из-за пандемии коронавируса. Подобное нарушение медицинского протокола может привести к дисквалификации на один матч и обязательной 12-дневной изоляции.
Напомним, накануне ПСЖ разгромил «РБ Лейпциг» со счетом 3:0 и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов.
Mbappé ↔️ Coupo-Moting— 🧷 (@UCLUEL00) August 18, 2020
Di María ↔️ Sarabia#UCL pic.twitter.com/Ay3pkDEXH7
В решающей игре, которая состоится 23 августа, ПСЖ встретится с победителем матча «Лион» — «Бавария».