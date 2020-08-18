Конте: «Интер» победил очень сильную команду

Главный тренерподелился впечатлениями после матча с(5:0) в 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы вышли в финал, победив очень сильную команду. Не позволили им играть так, как они хотели. Ребята сыграли так, как и следует играть в еврокубковом матче.

Многие наши игроки впервые играли на таком уровне. У "Севильи" больше опыта. Она неоднократно выигрывала этот турнир. Но мы постараемся порадовать наших болельщиков. Они должны гордиться этими ребятами, ведь они всегда выкладываются на полную катушку», — приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги Европы «Интер» сыграет против «Севильи». Матч состоится 21 августа. 0