Бартомеу: Сетьен уволен

Президент «Барселоны»в комментарии для передачи «Время игры» заявил об увольнениис поста главного тренера.

«Сетьен уволен» — такую фразу Бартомеу приводит твиттер Tiempo de Juego испанской радиостанции Cope.

Сетьен возглавил «Барселону» 13 января 2020 года после увольнения Эрнесто Вальверде. При Сетьене команда заняла второе место в чемпионате Испании, уступив в развязке турнира титул «Реалу».

В Лиге чемпионов 15 августа «Барселона» потерпела рекордное поражение со счетом 2:8 от «Баварии» на стадии 1/4 финала.

В эфире этой же радиостанции были названы возможные претенденты на смену Сетьену. Среди них: бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, Рональд Куман, возглавляющий сборную Нидерландов, и экс-капитан клуба Хави, ныне руководящий катарским «Аль-Садом».

По данным некоторых источников, именно Хави хотят видеть на посту главного тренера игроки команды.

Отметим, на сайте клуба на момент публикации заметки сообщения об увольнения Сетьена нет. 0