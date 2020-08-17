ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим СтерлингТактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу
  • 02:54
    • Бартомеу: Сетьен уволен
  • 23:56
    • «Севилья» обыграла «МЮ» и стала первым финалистом Лиги Европы
  • 22:43
    • Источник: Месси уведомил «Барселону» о желании уйти из клуба
  • 19:44
    • СМИ: Игроки «Барсы» хотят назначения Хави главным тренером и досрочных выборов президента
  • 20:51
    • «Крылья Советов» крупно обыграли «Чайку»
    Все новости спорта

    Бартомеу: Сетьен уволен

    Футбол Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Лига чемпионов Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу в комментарии для передачи «Время игры» заявил об увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера.

    Кике Сетьен
    Кике Сетьен

    «Сетьен уволен» — такую фразу Бартомеу приводит твиттер Tiempo de Juego испанской радиостанции Cope.

    Сетьен возглавил «Барселону» 13 января 2020 года после увольнения Эрнесто Вальверде. При Сетьене команда заняла второе место в чемпионате Испании, уступив в развязке турнира титул «Реалу».

    В Лиге чемпионов 15 августа «Барселона» потерпела рекордное поражение со счетом 2:8 от «Баварии» на стадии 1/4 финала.

  • Самое сокрушительное поражение в истории ЛЧ. «Барселона» проиграла «Баварии»
  • Каталонцам не хватило скорости и стабильности на всех участках поля
  • 15/08/2020

    • В эфире этой же радиостанции были названы возможные претенденты на смену Сетьену. Среди них: бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, Рональд Куман, возглавляющий сборную Нидерландов, и экс-капитан клуба Хави, ныне руководящий катарским «Аль-Садом».

  • Источник: Месси уведомил «Барселону» о желании уйти из клуба
  • Читайте по теме

    • По данным некоторых источников, именно Хави хотят видеть на посту главного тренера игроки команды.

    Отметим, на сайте клуба на момент публикации заметки сообщения об увольнения Сетьена нет. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Способен ли «Шахтер» остановить «Интер»?
  • «Интер» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Сможет ли «Коламбус» сравнять счет в серии?
  • «Коламбус» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Кто останется на дне?
  • «Хэбей Чайна Форчун» — «Тяньцзинь Тэда». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Коламбус — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хэбей Чайна Форчун — Тяньцзинь Тэда
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Каролина — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аризона — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ухань Чжоэр — Чунцин Лифань
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры