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    СМИ: Игроки «Барсы» хотят назначения Хави главным тренером и досрочных выборов президента

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    Футболисты «Барселоны» после провала в Лиге чемпионов уверены в необходимости структурных изменений в управлении клубом, сообщает AS .

    «Барселона»
    «Барселона»

    Сообщается, что ряд игроков клуба уверен, что к поражению от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале турнира привела недостаточная тактическая готовность команды. При этом они не снимают вины с себя.

    Также отмечается, что в команде хотят видеть главным тренером вместо Кике Сетьена экс-хавбека каталонцев Хави, который в настоящее время возглавляет «Аль-Садд».

    Футболисты «Барсы» также хотят, чтобы нынешний президент клуба Хосеп Бартомеу организовал досрочные президентские выборы, которые на данный момент запланированы на лето 2021 года. При этом сам Бартомеу не намерен покидать клуб.

    «Атмосфера сейчас слишком напряженная. Нельзя все исправить, сделав какой-нибудь странный трансфер и приведя одного или двоих новых людей.

    Нам нужна полная перезагрузка», — цитирует AS слова одного из лидеров «Барселоны», не раскрывая имени собеседника.

    Ранее каталонцы финишировали на втором месте в чемпионате Испании, на пять очков отставав от мадридского «Реала».

    После вылета из Лиги чемпионов сине-гранатовые остались без трофеев впервые с сезона-2007/08. 0

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