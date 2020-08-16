Источник: Месси уведомил «Барселону» о желании уйти из клуба

Лидер «Барселоны»намерен покинуть каталонский клуб уже в этом году, сообщает журналист бразильского издания Esporte Interativo

По информации источника, нападающий уже сообщил руководству «Барсы» о своем решении и не намерен ждать 2021 года, когда истечет срок его контракта.

Человек, работающий в системе каталонского клуба, рассказал Esporte Interativo, что никогда не видел Месси настолько решительным в желании уйти.

Причина — отсутствие серьезного спортивного проекта, готового побеждать.

Напомним, что «Барселона» финишировала на втором месте в Примере и вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов, проиграв «Баварии» со счетом 2:8.

Отметим, что Бехлер живет и работает в Барселоне. Именно он первым сообщил о переходе форварда Неймара в ПСЖ летом 2017 года.

Ранее СМИ сообщали о том, Месси купил пентхаус рядом с офисом «Интера». Миланский клуб готов предложить форварду 4-летний контракт на 260 миллионов евро. 0