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    Источник: Месси уведомил «Барселону» о желании уйти из клуба

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    Лидер «Барселоны» Лионель Месси намерен покинуть каталонский клуб уже в этом году, сообщает журналист бразильского издания Esporte Interativo Марсело Бехлер.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    По информации источника, нападающий уже сообщил руководству «Барсы» о своем решении и не намерен ждать 2021 года, когда истечет срок его контракта.

    Человек, работающий в системе каталонского клуба, рассказал Esporte Interativo, что никогда не видел Месси настолько решительным в желании уйти.

    Причина — отсутствие серьезного спортивного проекта, готового побеждать.

    Напомним, что «Барселона» финишировала на втором месте в Примере и вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов, проиграв «Баварии» со счетом 2:8.

    Отметим, что Бехлер живет и работает в Барселоне. Именно он первым сообщил о переходе форварда Неймара в ПСЖ летом 2017 года.

    Ранее СМИ сообщали о том, Месси купил пентхаус рядом с офисом «Интера». Миланский клуб готов предложить форварду 4-летний контракт на 260 миллионов евро. 0

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