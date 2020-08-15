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    Лопетеги: Это лучший «МЮ», который мы видели за последние несколько лет

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    Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от предстоящем полуфинальном матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

    Хулен Лопетеги
    Хулен Лопетеги

    «Мы спокойны, мы действительно готовы к игре и не можем дождаться, когда она начнется.

    Это лучший "Манчестер Юнайтед", который мы видели за последние несколько лет. Они нашли свой путь, и поэтому с января они не проигрывают в премьер-лиге.

    У них был дополнительный день отдыха, но всякий раз, когда наша команда сталкивается с трудностями, мы становимся сильнее. Нам, конечно, нравится выступать в таких важных матчах.

    Это то, над чем мы работали весь сезон. У нас есть шанс сыграть в действительно особенном матче против большого клуба», — приводит слова Лопетеги пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что матч 1/2 финала состоится 16 августа в Кельне и начнется в 22:00 по московскому времени. 0

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