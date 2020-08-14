«Сочи» — «Химки»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 2-го тура чемпионата Россиина своем поле сыграл вничью ссо счетом 1:1.

Счет на 24-й минуте открыли гости. Полярус заметил забегание Идову по левому краю, своевременный пас Артёма позволил Брайану сделать передачу в район 11-метровой отметки, откуда Трошечкин аккуратным ударом послал мяч в угол ворот «Сочи».

На 63-й минуте сместилась позиционная сочинская атака на правый фланг, Заика прострелил в центр штрафной, откуда Нобоа в касание пробил — мяч рикошетом от защитника залетел в ближний верхний угол ворот «Химок».

«Сочи» с двумя очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» — 12-я строчка и один балл.

В следующем туре «Сочи» дома сыграет против «Рубина», а «Химки» на выезде встретятся с «Тамбовом».