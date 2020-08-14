«Сочи» — «Химки»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
«Сочи»
Счет на 24-й минуте открыли гости. Полярус заметил забегание Идову по левому краю, своевременный пас Артёма позволил Брайану сделать передачу в район 11-метровой отметки, откуда Трошечкин аккуратным ударом послал мяч в угол ворот «Сочи».
На 63-й минуте сместилась позиционная сочинская атака на правый фланг, Заика прострелил в центр штрафной, откуда Нобоа в касание пробил — мяч рикошетом от защитника залетел в ближний верхний угол ворот «Химок».
«Сочи» с двумя очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» — 12-я строчка и один балл.
В следующем туре «Сочи» дома сыграет против «Рубина», а «Химки» на выезде встретятся с «Тамбовом».
РПЛ. 2-й тур
«Сочи» — «Химки» — 1:1 (0:1)
Голы: Трошечкин, 24 (0:1). Нобоа, 63 (1:1)«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Заика, Мевля, Миладинович (Маммана, 66), Бурмистров (Жоаузинью, 46), Нобоа, Полоз (А.Заболотный, 57), Руденко (Боковой, 58)«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян (Липовой, 70), Мартусевич (Мурнин, 89), Трошечкин, Боженов, Полярус (Ломовицкий, 77), Дядюн (Конате, 70), АлиевПредупреждения: Полоз, 23. Терехов, 31. Дядюн, 49. Полярус, 51. Боженов, 55