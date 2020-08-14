Голкипер ПСЖ может пропустить матч с «РБ Лейпциг»

.SubAnnounce Голкиперможет пропустить полуфинальный матч Лиги чемпионов с немецкимиз-за травмы, сообщается на сайте французского клуба.

Напомним, Навас досрочно покинул поле в игре 1/4 финала турнира с итальянской «Аталантой» (2:1) из-за боли в правом подколенном сухожилии.

По результатам медицинского обследования у 33-летнего вратаря было диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра.

Также под вопросом остается состояние защитника Тьяго Силвы, который в том же матче повредил правое подколенное сухожилие.

Полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ — «РБ Лейпциг» состоится 18 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. 0