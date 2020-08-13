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    Генсек РФС: Казарцев отстранен, по Еськову решения пока нет

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    Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев отстранен от работы, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

    Василий Казарцев
    Василий Казарцев

    Напомним, что в матче первого тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2), состоявшемся 9 августа, Казарцев назначил два спорных пенальти в ворота хозяев, после чего председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата, а руководство клуба призвало пожизненно отстранить от работы Казарцева и Алексея Еськова, работавшего на игре видеоассистентом рефери.

    В среду, 13 августа, экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочными решение Казарцева назначить второй пенальти в ворота «Спартака» и действия Еськова в том эпизоде.

    По мнению ЭСК РФС, Еськов был обязан вмешаться в ситуацию с назначением второго пенальти и подсказать главному арбитру правильное решение.

    «Мы понимаем и оцениваем проблему, сами решим, как ее исправить. Арбитр Василий Казарцев, действия которого ЭСК признала ошибочными, отстранен.

    По Алексею Еськову на данный момент решений нет. Мы готовы действовать жестко и наказывать за серьезные ошибки.

    Но нельзя, чтобы судьи постоянно жили под давлением, потому что это точно не улучшит качество судейства. РФС готов защищать их от несправедливых обвинений», — заявил Алаев «Р-Спорту». 0

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